Бекхэм представил стадион за 268 миллионов евро для его будущей команды в Майами

Известный в прошлом английский футболист Дэвид Бекхэм вместе с созданным им консорциумом представил новый проект стадиона в Майами, где будет базироваться его футбольный клуб. Англичанин пытается запустить франшизу с 2014 года. Однако постоянно сталкивается с проблемами. Несколько проектов стадиона были отвергнуты местными властями и жителями.

Как сообщает AFP, новый проект подразумевает строительство арены на 25 тысяч зрителей без парковки с хорошим доступом общественного транспорта. Стоимость строительства стадиона составляет 268 миллионов евро. 6 июня власти округа должны вынести решение по этому стадиону. Мэр Майами уже одобрил проект Бекхэма.