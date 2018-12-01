Аршавин - в числе 22 лучших игроков чемпионата Казахстана

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин вошел в число лучших игроков чемпионата Казахстана-2018. Игрок был назван в числе двух левых хавбеков.

В составе "Кайрата" Аршавин провел в чемпионате-2018 31 матч, забил 9 голов и отдал 13 передач. Клуб из Алма-Аты занял второе место. Аршавин объявил о завершении карьеры в конце сезона.

Также в число 22 лучших вошли бывший защитник "Алании" Джаба Канкава, экс-защитник "Анжи" Иван Маевский и бывший форвард "Кубани" и "Краснодара" Маркос Пизелли.