Андрей Аршавин: "В Казахстане меня считают легионером"

Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин, выступающий ныне за "Кайрат"​, отметил, что в Казахстане его считают легионером. Также он признался, что хочет продолжать играть там, где полезен.

– Я бы хотел играть в команде, где я полезен, – цитирует 78.ru Аршавина. – И мне полезно быть в "Кайрате", и "Кайрату" полезно, что я за него играю. Сейчас я думаю, что это идеальный союз.

Чемпионат Казахстана, конечно, отличается и уровнем футбола, и уровнем инфраструктуры. К сожалению, когда ты едешь куда-то на выезд, ты заранее готовишься к тому месту, где ты будешь играть: где-то нет воды, где-то душа, где-то поле чуть ли не с ямами даже на искусственном газоне.

Пару раз было, что руководство клуба на собрании говорило с легионерами и казахстанцами. Я спрашиваю: "Меня к кому?". К легионерам отсылали. И сейчас тоже тренер собирал легионеров и казахстанцев. Но так как он всё равно по-русски переводит ребятам, я уточнил, куда мне. Все равно к легионерам. Так что я там легионер.