Александр Глеб: "У новой плеяды белорусских игроков ничего не получится"

Бывший игрок сборной Белоруссии Александр Глеб заявил, что не хочет играть в клубе, который борется за выживание. Также он отметил, что не верит в новое поколение белорусских футболистов.

– В моем возрасте уже хочу поиграть в свое удовольствие, – цитирует "Прессбол" Глеба. – Но и именно поиграть, а не бороться где-то с командой за выживание. Возможно, это будет нечто экзотическое, посмотрим. Агент работает, предложения есть и продолжают поступать. Надо еще учесть, чтобы и семье было комфортно.

– Каким вы видите перспективы молодого поколения и сборной?

– Раз не удалось ничего нашему поколению, то, думаю, и у нынешней плеяды игроков не получится. Ведь раньше подбор футболистов был сильнее теперешнего на две-три головы.