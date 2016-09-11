Александр Амисулашвили: "Критика и оскорбления в мой адрес перешли все границы. Я завершаю карьеру в сборной Грузии"

Бывший защитник нальчикского "Спартака", "Краснодара" и "Крыльев Советов" Александр Амисулашвили, ныне являющийся капитаном тбилисского "Динамо", объявил о завершении карьеры в сборной Грузии. Футболист опубликовал соответствующее сообщение на странице своей жены в Facebook.
– Мне очень трудно писать это, но, думаю, пришло время завершить выступления за сборную Грузии и стать просто ее болельщиком, – написал Амисулашвили. – Хочу подчеркнуть, что я всегда положительно относился к конструктивной критике в свой адрес. Тем не менее, в последнее время критика и оскорбления перешли все границы. Это оказало негативное влияние на меня и мою семью. Надеюсь, авторы этих сообщений одумаются и не будут оскорблять футболистов.
Отметим, что 34-летний футболист дебютировал в национальной команде в 2002 году и забил 4 мяча в 49 играх в ее составе.
Cantona~~
Как вообще можно оскорблять грузинских игроков, звезд с неба не хватают, играют в свое удовольствие не шатко не валко, Жано пофееривает нет нет, миллиардов бездарям не платят, то ли дело в России, накосячил - ответил, огрызнулся на справедливую критику - получил порцию помоев, подразнил нищих сограждан очередным Ламборгини - сограждане ответят уриной в личку. Никто не ругает игроков Дружбы Майкоп, ибо уровень их соответствует игре, игра соответствует месту в футболе, да и моральные качества игроков идентичны, так и с грузинами, чего их ругать, нормальные ребята.
11:32
karlikf1
Тов.Амисулашвили, такая же картина происходит и у нас в России. Разница лишь в том, что тебя и твою семью оскорбляют в Фейсбуке, а у нас спортсменов, тренеров, чпортивных специалистов и журналистов оскорбляют, высмеивают и оплёвывают в ветках комментариев Спорт-экспресса. В любой статье, в любой новостной заметке, касающейся кого-то персонально, оскорбления, ёрничание и поливание дерьмом. Незнай, как у вас там в Грузии, а у нас только в новостных заметках о чьей-то смерти люди согласованно каркают дежурные соболезнования, скорбят и виртуально пушат землю, но в ту же минуту, перейдя по ссылке на следующую заметку или статью, начинают оскорблять действующего спортсмена или тренера.
10:47