Александр Амисулашвили: "Критика и оскорбления в мой адрес перешли все границы. Я завершаю карьеру в сборной Грузии"

Бывший защитник нальчикского "Спартака", "Краснодара" и "Крыльев Советов" Александр Амисулашвили, ныне являющийся капитаном тбилисского "Динамо", объявил о завершении карьеры в сборной Грузии. Футболист опубликовал соответствующее сообщение на странице своей жены в Facebook.

– Мне очень трудно писать это, но, думаю, пришло время завершить выступления за сборную Грузии и стать просто ее болельщиком, – написал Амисулашвили. – Хочу подчеркнуть, что я всегда положительно относился к конструктивной критике в свой адрес. Тем не менее, в последнее время критика и оскорбления перешли все границы. Это оказало негативное влияние на меня и мою семью. Надеюсь, авторы этих сообщений одумаются и не будут оскорблять футболистов.

Отметим, что 34-летний футболист дебютировал в национальной команде в 2002 году и забил 4 мяча в 49 играх в ее составе.