Александер Чеферин: "УЕФА не нужно защищать европейский футбол от китайских денег"

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин подчеркнул, что перед организацией не стоит задачи защищать европейский футбол от финансовых вливаний со стороны китайских клубов.

Самым дорогим трансфером минувшего зимнего трансферного окна стал переход полузащитника Оскара из "Челси" в "Шанхай Шанган": китайский клуб заплатил за 25-летнего футболиста 60 миллионов евро.

"Шанхай Шеньхуа" сделал аргентинского нападающего Карлоса Тевеса футболистом с самой высокой зарплатой в истории - до него 37,5 миллиона евро в год за счет непосредственно контракта с клубом не зарабатывал никто.

- Нет необходимости защищать европейский футбол от китайских денег, - приводит ТАСС слова Чеферина. - Европейский футбол - лучший в мире, европейские клубы - сильнейшие в мире. Можно платить игрокам сколько угодно, но пока они в расцвете сил и находятся на пике своей спортивной формы, они не уедут из Европы. Поэтому в сложившейся ситуации мы должны находить преимущества, а не какие-то негативные моменты.