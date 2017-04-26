Адвокат может стать главным тренером сборной Голландии

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) ведет переговоры с главным тренером "Фенербахче" Диком Адвокатом. KNVB рассчитывает в ближайшие дни определиться с новым главным тренером сборной Голландии. Он уже связался с турецким клубом, чтобы урегулировать контрактные детали.

Контракт Адвоката с турецким клубом истекает в конце сезона, но голландские футбольные чиновники хотят, чтобы специалист готовил команду уже к товарищеским матчам против Марокко (31 мая) и Кот-д'Ивуара (4 июня), а также встрече отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Люксембургом (9 июня).

Напомним, последним главным тренером голландцев был Данни Блинд – его уволили после проигрыша Болгарии (0:2) 25 марта.