Загитова претендует на звание спортсменки года

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вошла в число номинанток на звание спортсменки года по версии Women's sports foundation, информирует официальный сайт организации.

16-летняя россиянка вошла в шорт-лист претенденток на звание спортсменки года в списке представителей индивидуальных видов спорта.

Победительница определится путем голосования болельщиков и членов специального комитета. Вручение наград состоится 17 октября в Нью-Йорке.

Загитова завоевала золотую медаль в одиночном фигурном катании и серебряную - в командном на Олимпиаде-2018.