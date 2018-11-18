18:51 | Фигурное катание

Загитова, Коляда, номер с раздеванием. Показательные выступления россиян на "Гран-при России"

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В Москве в рамках "Гран-при России" прошли показательные выступления фигуристов. 

Самый эффектный номер показали Софья Евдокимова и Егор Базин. Танцевальная пара в состязаниях заняла четвертое место, а во время выступления партнерша сбросила жакет, оставшись в откровенном топе.

 

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин стали третьими в соревнованиях спортивных пар.


Аннабель Морозова и Андрей Багин стали последними, восьмыми, в танцах на льду.


Андрей Лазукин стал седьмым в соревнованиях мужчин.


Софья Самодурова в состязаниях женщин проиграла только олимпийской чемпионке Алине Загитовой.


Евгения Тарасова и Владимир Морозов первенствовали в парном катании.


Михаил Коляда - лучший среди россиян в мужском катании, однако он остался лишь четвертым.


Александра Степанова и Иван Букин победили в соревнованиях танцоров.


Олимпийская чемпионка и победительница соревнований у женщин Алина Загитова выступила с номером "Лара Крофт".

 

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