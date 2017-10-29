Забияко и Энберт стали четвертыми на "Гран-при" в Канаде

Российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт заняли четвертое место на втором этапе "Гран-при" в Канаде. По сумме двух программ спортсмены набрали 192,70 балла.

Победителями стала канадская пара Меган Дюамель и Эрик Редфорд (222,22), второе место заняли Алена Савченко и Бруно Массо из Германии (215,66). На третьей строчке расположились французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (214,37).

Реджайна (Канада)

"Гран-при"

Skate Canada

Пары

Произвольная программа

1. Дюамель/Рэдфорд (Канада) – 148,69

2. Джеймс/Сипре (Франция) – 141,33

3. Савченко/Массо (Германия) – 138,32

4. ЗАБИЯКО/ЭНБЕРТ (Россия) – 123,70

5. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) – 120,92

6. Илюшечкина/Москович (Канада) – 112,29

Итог

1. Дюамель/Рэдфорд (Канада) – 222,22

2. Савченко/Массо (Германия) – 215,66

3. Джеймс/Сипре (Франция) – 214,37

4. ЗАБИЯКО/ЭНБЕРТ (Россия) – 192,70

5. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) – 182,50

6. Илюшечкина/Москович (Канада) – 175,35