Забияко и Энберт стали четвертыми на "Гран-при" в Канаде

Российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт заняли четвертое место на втором этапе "Гран-при" в Канаде. По сумме двух программ спортсмены набрали 192,70 балла.
Победителями стала канадская пара Меган Дюамель и Эрик Редфорд (222,22), второе место заняли Алена Савченко и Бруно Массо из Германии (215,66). На третьей строчке расположились французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (214,37).
Реджайна (Канада)
"Гран-при"
Skate Canada
Пары
Произвольная программа
1. Дюамель/Рэдфорд (Канада) – 148,69
2. Джеймс/Сипре (Франция) – 141,33
3. Савченко/Массо (Германия) – 138,32
4. ЗАБИЯКО/ЭНБЕРТ (Россия) – 123,70
5. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) – 120,92
6. Илюшечкина/Москович (Канада) – 112,29
Итог
1. Дюамель/Рэдфорд (Канада) – 222,22
2. Савченко/Массо (Германия) – 215,66
3. Джеймс/Сипре (Франция) – 214,37
4. ЗАБИЯКО/ЭНБЕРТ (Россия) – 192,70
5. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) – 182,50
6. Илюшечкина/Москович (Канада) – 175,35
- Дюамель/ Рэдфорд
- Ванесса Джеймс/ Морган Сипре
- Наталья Забияко/ Александр Энберт
- Алена Савченко/ Бруно Массо