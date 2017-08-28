Олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая завершила карьеру. По словам матери 19-летней спортсменки Даниэлы Липницкой, дочь предупредила о своем решении руководство Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

- О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству федерации еще в апреле, сразу после возвращения из Европы, где проходила трехмесячное лечение от анорексии, - цитирует ТАСС мать Липницкой. - Отмечу, что сейчас она живет только на олимпийскую стипендию. Зарплату от федерации она не получает, хотя и находится в списочном составе сборной.

Напомним, помимо золота Олимпиады-2014 в командном турнире Липницкая становилась чемпионкой Европы-2014, а также завоевывала серебро чемпионата мира-2014 и финала Гран-при в 2013 году. Фигуристка не смогла выступить на чемпионате России 2016 года, который прошел в Челябинске, из-за травмы тазобедренного сустава. В феврале этого года она приняла решение о досрочном завершении сезона.