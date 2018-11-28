Ягудин шокирован словами Бестемьяновой о Тутберидзе, Загитовой и Медведевой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал слова Натальи Бестемьяновой о фигуристках Евгении Медведевой и Алине Загитовой, а также тренера Этери Тутберидзе.

Ранее олимпийская чемпионка Бестемьянова заявила, что Загитова не была бы так хороша, если бы Медведева не ушла от Тутберидзе. По ее мнению, только расставание с 19-летней двукратной чемпионкой мира и серебряным призером Игр в Пхенчхане-2018 заставляет тренера тратить время на капризы 16-летней олимпийской чемпионки.

"Беспредел! Как о таком можно вообще думать, не то что, говорить?! Дайте девочкам спокойно жить и тренироваться", - написал Ягудин в Инстаграме.