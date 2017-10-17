Все билеты на соревнования "Гран-при" в Москве проданы

Глава Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский сообщил, что все билеты на соревновательную часть этапа "Гран-при" в Москве проданы. Соревнования пройдут в ледовом дворце "Мегаспорт" с 20 по 22 октября.

- Не хорошо, а очень хорошо идет продажа билетов, - циитирует "Р-Спорт" Полинского. - Продали мы уже все билеты на пятницу и субботу, осталось немного билетов на показательные выступления в воскресенье. Понятно, что среди участников Ханю, Медведева.