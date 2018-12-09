Татьяна Тарасова: "Загитова не может быть все время первой"

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова поздравила фигуристку Алину Загитову со вторым местом в финале "Гран-при". Он отметила, что олимпийская чемпионка не может быть все время первой.

- Очень жаль, что Алина промахнула каскад. Замешкалась, сделала не в одно касание, пауза, ее всю повернуло, - заявила Тарасова в эфире Первого канала. - Дальше - чистый прокат, без нареканий, вращения, прыжки, и самое главное - она чувствовала, что катает. Она становится все интереснее в этой программе "Кармен", слышит музыку руками, сердцем. Я вообще не видела, чтобы она срывала этот каскад - он у нее разминочный.

У Алины - сильный соперник, который владеет мощной технической базой. Катается легко, хорошо. Опередила Загитову намного. Не может быть человек все время первым. Поздравляю Алину со вторым местом, Лизу Туктамышеву – с третьим, а Соню Самодурову – с пятым.