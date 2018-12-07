08:29 | Фигурное катание

Тарасова отметила лутц Туктамышевой. Но добавила, что фигуристка должна выполнять аксель

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Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова после короткой программы Елизаветы Туктамышевой в финале "Гран-при" среди женщин отметила, что фигуристке обязательно нужно выполнять аксель. Также Тарасова отметила тройной лутц Туктамышевой.

- Ей нужен тройной аксель, - сказала Тарасова в эфире Первого канала. - У нее нет виртуозных навыков. У нее есть прекрасный лутц, очень техничный. Она могла набрать 12 баллов за идеальное исполнение акселя.

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