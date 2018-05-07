Тамара Москвина: "Никто официально не объявлял об уходе Медведевой от Тутберидзе"

Заслуженный тренер России Тамара Москвина отметила, что смена Евгенией Медведевой тренера может по разному сказаться на карьере спортсменки. Ранее стало известно, что двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный медалист Олимпиады-2018 решила уйти от российского тренера Этери Тутберидзе. Существует вероятность, что она будет заниматься у канадца Брайана Орсера.

- Как отнеслись к ситуации ухода Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе?

- На данный момент никто из них еще ничего официально не объявлял. Я не могу комментировать то, чего еще нет, ориентируясь на какие-то слухи.

- Смена Евгенией Медведевой тренера поможет ей удержаться в лидерах, ведь для спортсмена это всегда встряска?

- Есть масса различных вариантов того, что может случиться, если фигурист уходит от одного тренера к другому. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)