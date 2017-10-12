Сергей Воронов: "Буду бороться за место в сборной России"

Двукратный призер чемпионатов Европы Сергей Воронов​ нацелен пройти отбор в сборную России на Олимпийские игры-2018. Предыдущие два сезона ему не удавалось войти в состав национальной команды.

- Да, есть сильные ребята, но нужно работать, - цитирует ТАСС Воронова. - Я ни на кого не обращаю внимания, у меня есть свои задачи, своя команда. Я сейчас словно в шорах – полностью поглощен своей работой и стараюсь не отвлекаться по сторонам.

Постепенно вхожу в сезон, много стартую. Пока вполне удачно. Основной старт будет в конце декабря на чемпионате России, который и определит, у кого что будет. Буду бороться. Ощущаю себя прекрасно, возраст – прекрасный. Есть опыт, теперь главное, чтобы было и здоровье. Все остальное будет.