Рафаэл Арутюнян: "Ничего "такого" в уходе Медведевой от Тутберидзе к Орсеру нет. Это нормально"

Тренер по фигурному катанию Рафаэл Арутюнян, работающий в США, считает, что уход Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе под руководство канадского тренера Брайана Орсера - совершенно нормальное явление. Он также считает, что ничего "такого" в этом нет, а негативные мнения по этому поводу высказывали простые люди, не очень понимающие фигурное катание.

– Федерация фигурного катания на коньках России одна из самых профессиональных в мире. Я знаю, о чем говорю, — я работаю со спортсменами из самых разных стран. Хотя в определенной степени в решении этой задачи руки у федерации связаны, - сказал Арутюнян в интервью ТАСС.

— Чем же это?

— Я приведу вам в пример переход Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру и ее переезд в Торонто. Это же целый фейерверк мнений был, и большинство из них — жесткая критика. Предположу, конечно, что негативные мнения высказывали простые люди, не очень понимающие фигурное катание, но все же. Вот под таким шквалом оказалась федерация в результате этого перехода. Это к разговору о связанных руках.

— Ну, у критиков от любви до ненависти не шаг — полшага, а тут такой повод!

— Да ничего "такого" в этом нет — мы давно все изменились. Выйдите на московские улицы, посмотрите — русских машин уже не увидеть. И что? Это так плохо? Так что плохого, что Медведева поехала работать в Канаду?

— А как же вечные рассуждения о российской школе фигурного катания, о канадской, американской?

— Я давно работаю в Америке, но скажите — по какой системе я работаю? По той, на которой вырос. Теперь смотрим дальше — вокруг меня 10–15 американских тренеров. И они не слепые — они смотрят, они видят, они учатся, берут. Все помнят о том, как авиакатастрофа 1961 года унесла жизни всех участников американской сборной по фигурному катанию. Они летели на чемпионат мира в Прагу. Все погибли — ведущие тренеры, спортсмены, судьи. Потом работать туда приехали люди из Испании, Италии, Англии.

После развала СССР там оказались и русские тренеры. Мы привнесли свою культуру, на которой очень многое держится. И когда сегодня ты приезжаешь на чемпионат Америки, ты слышишь там русскую речь, там половина тренеров русские. Игорь Шпильбанд, советский спортсмен, создал всю американскую танцевальную школу. Это век глобализации, это нормально.