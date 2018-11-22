09:52 | Фигурное катание

Рафаэл Арутюнян: "Ничего "такого" в уходе Медведевой от Тутберидзе к Орсеру нет. Это нормально"

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Тренер по фигурному катанию Рафаэл Арутюнян, работающий в США, считает, что уход Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе под руководство канадского тренера Брайана Орсера - совершенно нормальное явление. Он также считает, что ничего "такого" в этом нет, а негативные мнения по этому поводу высказывали простые люди, не очень понимающие фигурное катание.

– Федерация фигурного катания на коньках России одна из самых профессиональных в мире. Я знаю, о чем говорю, — я работаю со спортсменами из самых разных стран. Хотя в определенной степени в решении этой задачи руки у федерации связаны, - сказал Арутюнян в интервью ТАСС.

— Чем же это?

— Я приведу вам в пример переход Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру и ее переезд в Торонто. Это же целый фейерверк мнений был, и большинство из них — жесткая критика. Предположу, конечно, что негативные мнения высказывали простые люди, не очень понимающие фигурное катание, но все же. Вот под таким шквалом оказалась федерация в результате этого перехода. Это к разговору о связанных руках.

— Ну, у критиков от любви до ненависти не шаг — полшага, а тут такой повод!

— Да ничего "такого" в этом нет — мы давно все изменились. Выйдите на московские улицы, посмотрите — русских машин уже не увидеть. И что? Это так плохо? Так что плохого, что Медведева поехала работать в Канаду?

— А как же вечные рассуждения о российской школе фигурного катания, о канадской, американской?

— Я давно работаю в Америке, но скажите — по какой системе я работаю? По той, на которой вырос. Теперь смотрим дальше — вокруг меня 10–15 американских тренеров. И они не слепые — они смотрят, они видят, они учатся, берут. Все помнят о том, как авиакатастрофа 1961 года унесла жизни всех участников американской сборной по фигурному катанию. Они летели на чемпионат мира в Прагу. Все погибли — ведущие тренеры, спортсмены, судьи. Потом работать туда приехали люди из Испании, Италии, Англии.

После развала СССР там оказались и русские тренеры. Мы привнесли свою культуру, на которой очень многое держится. И когда сегодня ты приезжаешь на чемпионат Америки, ты слышишь там русскую речь, там половина тренеров русские. Игорь Шпильбанд, советский спортсмен, создал всю американскую танцевальную школу. Это век глобализации, это нормально.

Дополнительная информация

https://tass.ru/interviews/5817230

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