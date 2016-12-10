Медведева победила в финале "Гран-при"

Россиянка Евгения Медведева выиграла финал "Гран-при" в Марселе. За две программы она получила 227,66 балла – это второй результат в истории. Россиянке не хватило меньше одного балла до мирового рекорда кореянки Юна Ким (228,56). В пятницу 17-летняя россиянка показала лучший результат в истории в короткой программе (79,21). Медведева - действующая чемпионка мира и Европы стала первой в финале "Гран-при" второй год подряд.
Второй стала японка Сатоко Мияхара, третьей – еще одна представительница России Анна Погорилая, которая за счет произвольной программы обошла Кэйтлин Осмонд. Канадка опередила еще двух россиянок Марию Сотскову и Елену Радионову.
Марсель (Франция)
"Гран-при"
Финал
Женщины
Произвольная программа
1. МЕДВЕДЕВА (Россия) – 148,45
2. Мияхара (Япония) – 143,69
3. ПОГОРИЛАЯ (Россия) – 143,18
4. Осмонд (Канада) – 136,91
5. СОТСКОВА (Россия) – 133,05
6. РАДИОНОВА (Россия) – 119,83
Итог
1. МЕДВЕДЕВА (Россия) – 227,66
2. Мияхара (Япония) – 218,33
3. ПОГОРИЛАЯ (Россия) – 216,47
4. Осмонд (Канада) – 212,45
5. СОТСКОВА (Россия) – 198,79
6. РАДИОНОВА (Россия) – 188,81
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2016-2017/events/1826_200_1/
rusfed 2.0
Медведева - самый редкий камень самого редкого цвета. И честно говоря, мне совсем не нравится в этом году ее произвольный танец. Она едва из тинейджерского возраста успела выйти, как ей уже трагедию поставили. Зачем заставлять ее играть эмоции, которые она (надеюсь) не испытывала? Она пока должна танцевать весну и любовь
23:18 10 декабря
PallMall
Молодец, Женя!
22:11 10 декабря