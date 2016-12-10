Медведева победила в финале "Гран-при"

Россиянка Евгения Медведева выиграла финал "Гран-при" в Марселе. За две программы она получила 227,66 балла – это второй результат в истории. Россиянке не хватило меньше одного балла до мирового рекорда кореянки Юна Ким (228,56). В пятницу 17-летняя россиянка показала лучший результат в истории в короткой программе (79,21). Медведева - действующая чемпионка мира и Европы стала первой в финале "Гран-при" второй год подряд.

Второй стала японка Сатоко Мияхара, третьей – еще одна представительница России Анна Погорилая, которая за счет произвольной программы обошла Кэйтлин Осмонд. Канадка опередила еще двух россиянок Марию Сотскову и Елену Радионову.

Марсель (Франция)

"Гран-при"

Финал

Женщины

Произвольная программа

1. МЕДВЕДЕВА (Россия) – 148,45

2. Мияхара (Япония) – 143,69

3. ПОГОРИЛАЯ (Россия) – 143,18

4. Осмонд (Канада) – 136,91

5. СОТСКОВА (Россия) – 133,05

6. РАДИОНОВА (Россия) – 119,83

Итог

1. МЕДВЕДЕВА (Россия) – 227,66

2. Мияхара (Япония) – 218,33

3. ПОГОРИЛАЯ (Россия) – 216,47

4. Осмонд (Канада) – 212,45

5. СОТСКОВА (Россия) – 198,79

6. РАДИОНОВА (Россия) – 188,81