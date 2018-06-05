Кристина Астахова объяснила, почему взяла перерыв в карьере

Фигуристка Кристина Астахова, выступающая в паре с Алексеем Рогоновым, взяла перерыв в карьере из-за усталости. Пара на Олимпиаде в Пхенчхане заняла 12-е место, а накануне объявила о приостановлении выступлений.

- Мы по моей инициативе взяли перерыв из-за тяжелого сезона, - цитирует "Р-Спорт" Астахову. - Хочется немного отдохнуть и соскучиться по фигурному катанию. Сколько времени это займет, пока не знаю, но думаю, что этот сезон мы пропустим.