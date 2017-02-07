Кавагути и Смирнов завершили выступления в сезоне-2016/17

Российская спортивная пара фигуристов Юко Кавагути и Александр Смирнов больше не выступят на соревнованиях в текущем сезоне. Двукратные чемпионы Европы Кавагути и Смирнов не смогли отобраться на европейский и мировой чемпионаты, заняв 5-е место на декабрьском чемпионате России.

- На Финале Кубка России (13-17 февраля в Саранске) они не выступят, и так как на чемпионат мира не попали, то сезон для них закончен, - приводит "Р-Спорт" слова тренера дуэта Тамары Москвиной. - Тренируются, но думают, что им делать дальше, потому что вариантов будущего в фигурном катании у них много.