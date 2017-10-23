Каролина Костнер: "Липницкой не должно быть стыдно или грустно за то, что произошло"

Итальянская фигуристка Каролина Костнер отметила, что россиянка Юлия Липницкая была прекрасной спортсменкой. По ее словам, олимпийской чемпионке 2014 года в командном турнире не должно быть стыдно. Напомним, Липницкая завершила карьеру в 19 лет.

- Мое мнение по этой проблеме таково: каждый должен в какой-то момент принять решение - посвящать свою жизнь спорту или нет, - цитирует "Газета.ru" Костнер. - Фигурное катание - очень сложный вид спорта, если ты занимаешься им на невероятно высоком уровне в очень юном возрасте, то в какой-то момент начинаешь испытывать трудности, поскольку тебе же тоже хочется почувствовать себя нормальным подростком. Кому-то хотелось бы уделять больше внимания школе, попробовать свои силы в университете. Да и просто сходить куда-то развлечься с друзьями, уехать на каникулы со своей второй половинкой, но ты не можешь.

Вот почему каждая девушка должна в определенный момент взять и принять это решение. Покинуть свой вид спорта безумно сложно, никто не имеет права критиковать решение тех, кто завершил карьеру. Желаю Юлии, чтобы она нашла свой собственный путь и была очень счастлива. Она была действительно прекрасной фигуристкой, и ей не должно быть стыдно или грустно за то, что произошло.