К месту нападения на Дениса Тена несут цветы

Сегодня. Алма-Ата. В память о Денисе Тене. Фото Tengrinews.kz

К месту нападения на фигуриста Дениса Тена несут цветы и свечи.

Как сообщает Tengrinews.kz, горожане собрались на пересечении улиц Курмангазы и Баисеитова. Они возложили цветы и свечи.

25-летний Тен скончался в больнице от ножевых ранений. На фигуриста напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Инцидент произошел сегодня.

По факту смерти Тена полиция завела дело по статье "Убийство", расследование дела взял на свой контроль генеральный прокурор страны.

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