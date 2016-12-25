Илья Авербух: "Судьба дала Ковтуну шанс, который он должен использовать"

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух выразил мнение, что судьба предоставила фигуристу Максиму Ковтуну, вошедшему в состав сборной России на чемпионат Европы, шанс, который он должен использовать.

Сегодня исполком Федерации фигурного катания на коньках России утвердил состав национальной команды на предстоящий чемпионат Европы в Остраве. Бронзовый призер российского первенства Максим Ковтун попал в состав решением специалистов федерации.

- Я считаю, что Макс готов на все сто, он все может, и мы ждем от него результата, - приводит ТАСС слова Авербуха. - Это судьба, она предоставила ему шанс, который нужно использовать - все это не случайно. Часто случается так, что тот, кто попадает на тот или иной турнир в последний момент, может стать там лучшим.