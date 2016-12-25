10:15 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Определен состав сборной России на чемпионат Европы

0
0
0

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России утвердил состав сборной страны для участия в чемпионате Европы в Остраве. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Право выступить на турнире завоевали два первых номера по итогам чемпионата России, третьего определили специалисты ФФККР.

В женском одиночном катании на ЧЕ-2017 Россию представят Евгения Медведева, Мария Сотскова и Анна Погорилая, в мужском – Михаил Коляда, Александр Самарин и Максим Ковтун.

В парном катании в Остраве выступят Ксения Столбова и Федор Климов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт. В танцах – Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Александра Степанова и Иван Букин, а также Никита Кацалапов и Виктория Синицина.

Чемпионат Европы пройдет в Остраве с 25 по 29 января 2017 года.

Дополнительная информация

http://tass.ru/

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ