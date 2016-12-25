Определен состав сборной России на чемпионат Европы

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России утвердил состав сборной страны для участия в чемпионате Европы в Остраве. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Право выступить на турнире завоевали два первых номера по итогам чемпионата России, третьего определили специалисты ФФККР.

В женском одиночном катании на ЧЕ-2017 Россию представят Евгения Медведева, Мария Сотскова и Анна Погорилая, в мужском – Михаил Коляда, Александр Самарин и Максим Ковтун.

В парном катании в Остраве выступят Ксения Столбова и Федор Климов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт. В танцах – Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Александра Степанова и Иван Букин, а также Никита Кацалапов и Виктория Синицина.

Чемпионат Европы пройдет в Остраве с 25 по 29 января 2017 года.