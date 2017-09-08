Федор Климов: "Испания у нас всегда неплохо получалась"

Россиянин Федор Климов, выступающий в паре с Ксенией Столбовой, в интервью "СЭ" рассказал о программах на предстоящий сезон.

– В этом году у вас очень интересные программы, обе – испанские. Вам они по душе?

– Испания у нас всегда неплохо получалась, отчасти из-за этого мы и взяли эту тему. Эта тема всегда была у нас в голове как один из вариантов, а сейчас она воплотилась в обе программы. Значит, обе получатся.

– "Кармен" будет классическая? Или в какой-то интересной интерпретации?

– Будет классика – и музыка такая, и костюмы классические. С хореографией мы поработаем в Сочи, посмотрим, как получится.

– Ксении очень идут страстные образы.

– Да, определенно. Это одна из причин, почему Нина Михайловна Мозер и выбрала этот образ. Ну "Кармен" – ее все знают, должно сработать.

– А не страшно под такую музыку ставить, ведь это "классика"? Сродни "Лебединому озеру". Наверняка будут сравнения с теми, кто раньше катал.

– Когда говоришь, что у нас произвольная программа "Кармен", все откликаются: "О, ну это олимпийская!". Такое отношение у людей. Плюс всегда хорошо брать музыку, которая помогает кататься. Это одна из тех, которая вытаскивает, даже если что-то там у тебя не пошло на льду. До этого у нас была музыка сложнее: если что-то не получалось, то рушилось представление о программе. Здесь должно быть наоборот. (Елена СОБОЛЬ)