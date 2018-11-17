Евгения Тарасова: "Не могла сняться и подвести Володю"

Евгения Тарасова и Владимир Морозов после победы на "Гран-при" России рассказали о стрессе после травмы россиянки на тренировке и разговоре с Александром Коровиным, с которым 23-летняя спортсменка столкнулась утром. В итоге, несмотря на травму и семь наложенных швов, россияне с результатом 220,25 балла победили в соревнованиях пар.

- Спасибо всем, кто поддерживал после инцидента на тренировке. Сейчас все в порядке. Но, конечно, необычный день, поездки по больницам... Но сняться мы не могли, я не могла подвести Володю, - сказала Тарасова.

- С Александром Коровиным удалось поговорить после инцидента?

- Александр был вообще не виноват! Я просто въехала в него. Встретилась с ним, когда мы ехали на соревнования, спросила, все ли у него в порядке. Он спросил, как у меня дела. И извинился, конечно, - сказала Тарасова.

- Нина Мозер сказала, что сегодняшняя ошибка еще из прошлой жизни. Что имелось в виду?

- Слушайте, да мы никаких особых проблем не чувствуем, ни из прошлого, ни еще откуда-то. Но так вышло, что думали больше просто о том, чтобы откатать и попасть в финал "Гран-при". Конечно, ситуация с Евгенией отвлекала. Ошибка была, может быть, из-за того, что у нее в памяти возникла та тренировка. Главное, что вышли из ситуации победителями. - сказал Морозов. (Дмитрий Лунев)

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