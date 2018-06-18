Евгения Медведева: "Вообще не думаю о том, что могу кому-то проиграть"

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2018 Евгения Медведева, накануне прилетевшая в Канаду для работы под руководством тренера Брайана Орсера, назвала этот этап карьеры новым листом. По окончанию прошлого сезона фигуристка объявила о прекращении сотрудничества с Этери Тутберидзе, с которой работала с 2007 года.

– Вы почти три года выступали в достаточно большом количестве соревнований, никому не проигрывая. Сейчас фактически начинаете карьеру с нуля: новый тренер, новые жизненные обстоятельства, нет никакой ясности, насколько быстро получится адаптироваться и каким может оказаться результат. Вас хоть немного беспокоит мысль о возможных поражениях?

– Я по своей натуре человек-реалист. Буду убиваться о своем результате только тогда, когда понимаю, что могла бы выступить лучше, но не сделала этого, – цитирует "Р-Спорт" Медведеву. – Я умею признаваться себе в каких-то не слишком приятных вещах. Если буду понимать, что да, это мой предел и на большее я просто на данный момент не способна, то точно так же признаюсь в том, что заняла свое место – то, которое мне положено.

Сейчас я четко понимаю, что для меня начинается абсолютно новая жизнь. Я никогда раньше не жила в другой стране, никогда не тренировалась у иностранных специалистов, никогда в жизни не ела непривычную еду дольше двух-трех недель. То есть абсолютно все меняется. Абсолютно новый лист.

– Это пугает?

– Нет. Я жду этого с нетерпением. Сейчас, если честно, вообще не думаю о том, что могу кому-то проиграть. Пытаюсь заглянуть как бы на несколько лет вперед. Во-первых, хочу сохранить здоровье. Это главная моя цель. Просто нужно постараться сделать так, чтобы эта цель не мешала результату, найти правильный баланс. В нагрузках, в питании, в ментальном настрое, в физическом состоянии.