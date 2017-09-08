Евгения Медведева: "Хип-хоп пока решили не брать, но в дальнейшем все возможно"

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева допустила радикальное изменение имиджа в будущем. По словам рекордсменки мира по очкам в короткой и произвольной программе, в олимпийский сезон было решено обойтись без экспериментов.

– Недавно вы провели для поклонников танцевальную тренировку в стиле хип-хоп. Хотели бы в будущем сделать программу о чем-то подобном?

– В олимпийский сезон мы решили сильно не экспериментировать, румбу-самбу не брать, и хип-хоп тем более. Но в дальнейшем, думаю, все возможно. Мне было бы интересно увидеть себя в абсолютно другом амплуа. Это пока кажется таким же непривычным, как если бы постричь волосы и перекраситься в блондинку.

Полностью интервью Медведевой