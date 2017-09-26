Евгений Плющенко: "У Саханович катание на порядок мощнее, чем у Медведевой"

Двукратный олимпийский чемпион тренер Евгений Плющенко назвал катание 17-летней Серафимы Саханович, которая на прошлой неделе перешла в его группу, более мощным, чем у фигуристок топ-уровня. Также он отметил высоту прыжков его новой воспитанницы.

- Она прекрасно катит. Я хочу сказать, что ни у одной спортсменки, даже из числа топовых фигуристок, нет такого мощного катания, как у Серафимы. Оно действительно очень мощное, - цитирует "Р-Спорт" Плющенко. - Даже если взять взрослых, никто так не скользит и никто не катит с такой скоростью.

- Евгения Медведева?

- Я про нее и говорю.

- Саханович катит мощнее нынешней двукратной чемпионки мира?

- Конечно. На порядок. Просто на порядок. На тренировке сами увидите. Только к этому скольжению надо еще добавить технику, чтобы вкупе получался прокат программы. А прыгает она как высоко! Поэтому очень здорово, что она решила остаться в фигурном катании.