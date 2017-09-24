Плющенко подтвердил, что начал тренировать Саханович

Двукратный олимпийский чемпион тренер Евгений Плющенко подтвердил, что начал работу с двукратной вице-чемпионкой мира среди юниоров Серафимой Саханович. Спортсменка, которой в феврале исполнится 18 лет, в сезоне-2014/15 тренировалась в группе Этери Тутберидзе, а с октября 2015 года работала в группе Евгения Рукавицына.

– Она тренируется у меня, – приводит "Р-Спорт" слова Плющенко.

Напомним, Плющенко весной нынешнего года объявил о том, что заканчивает спортивную карьеру и переходит на тренерскую работу. Первой именитой ученицей Плющенко стала олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова.