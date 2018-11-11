Елизавета Туктамышева: "Хотела бы встретиться с Трампом, чтобы сказать, что надеру ему зад в Твиттере"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в шутку ответила на вопрос, с кем из известных людей она хотела бы встретиться. Она сказала, что хотела бы увидеться с президентом США Дональдом Трампом.

- С кем из селебрити ты бы хотела встретиться? – спросил фанат.

- С Трампом. Чтобы сказать, что надеру ему зад в твиттере, – ответила Туктамышева.

21-летняя спортсменка - чемпион мира и Европы 2015 года. В текущем сезоне она стала победителем Skate Canada.