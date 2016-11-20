Елена Радионова: "Неправильно себя хвалить, даже после удачного выступления"

Победительница "Гран-при" Китая Елена Радионова в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России отметила, что до сих пор не верит в то, что выступает на взрослом уровне уже четыре года. По словам российской фигуристки, неправильно себя хвалить, даже после удачного выступления.

– Вы уже в четвертый раз будете участвовать в финале "Гран-при". Какое для вас это имеет значение?

– Честно говоря, мне не верится, что это мой четвертый сезон по взрослым, что каждый раз мне удается пробиться в финал "Гран-при". Для меня это большая честь. На самом деле, это не так все легко. Одно дело выйти на определенный уровень, а другое удержаться там. Хочется каждый сезон улучшать свой результат. Но посмотрим, что будет, то будет.

– На пресс-конференции вы сказали, что в конце прошлого сезона решили немного усложнить программу, стали делать каскад тройной лутц – тройной сальхов. Почему именно этот каскад?

– Это было наше обоюдное решение с тренером. Подумали, что так лучше. Мне не сложно было выучить этот каскад.

– У вас 5 прыжков во второй половине программы, как с этим справляетесь?

– Это сложно физически и психологически. Сначала переставили прыжки в короткой программе во вторую часть, потом в произвольной. И получается, что половину программы откатала, а у тебя впереди остается еще как целая программа с прыжками. Да, это психологически и физически тяжело, но надо накатывать. Пока я справляюсь со всем не очень хорошо. Были недочеты, которые нужно убирать. Но это только начало сезона.

– Как планируете готовиться к финалу "Гран-при"?

– Для начала нужно чуть-чуть отдохнуть. А потом начать не то, что с чистого листа, но продолжить ту работу, которую мы начали делать.

– Что еще можно улучшить?

– Все. И скорость, и качество элементов, вращения, дорожки. Добиться того, чтобы в катании появилась легкость. Мне кажется, неправильно себя хвалить, даже после удачного выступления. Надо быть самокритичным, потому что всегда есть к чему стремиться.