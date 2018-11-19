Брайан Орсер: "Медведева стала лучше по сравнению с выступлением в Канаде"

Канадский специалист, один из лучших тренеров мира по фигурному катанию, наставник Евгении Медведевой и Юдзуру Ханю, встретился в Москве с корреспондентом "СЭ" и дал откровенное интервью.

– На следующей неделе на этапе во Франции Медведевой необходима только победа, чтобы выйти в финал "Гран-при". Это плюс или минус?

– Любые соревнования хорошо выигрывать для уверенности в себе. Не поймите меня неправильно, но… В силах ли она победить? Да, в силах. Стала ли она лучше по сравнению с выступлением в Канаде? Да, стала. Пока это все, о чем я готов говорить.

– Как раз после неудачно исполненной короткой программы на этапе в Канаде она рассказывала, что позвонила вам ночью. Часто ли вообще раздаются такие ночные звонки от подопечных?

– Да, такое бывало, и не раз. Ничего удивительного в звонках ночью после провального проката нет. Женя была очень подавлена, но я ей сказал, что однажды она вспомнит об этом дне и поймет, что кое-чему научилась. Тогда это было невозможно: она была немного сумасшедшей, злой и подавленной. И продолжил: будь злой и расстроенной, но ты получишь урок, а завтра настанет новый день. В итоге в произвольной программе она каталась просто здорово. Но эта ситуация многому научила и меня. Когда говорил с ней днем и ночью, стал лучше понимать ее как человека. Впрочем, нам еще многое предстоит узнать друг о друге. (Екатерина Беспалова)

Полная версия интервью Брайан Орсера