Боброва и Соловьев - серебряные призеры чемпионата Европы, Степанова и Букин - бронзовые

Французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли чемпионат Европы в танцах на льду. Пара лидировала после короткого танца и не упустила лидерство после произвольного, установив новый мировой рекорд. Второе место заняли олимпийские чемпионы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, которые после короткого танца занимали четвертое место.
Бронзу взял еще один российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин.
Москва
Чемпионат Европы
Танцы
Произвольный танец
1. Пападакис/Сизерон (Франция) - 121,87
2. БОБРОВА/СОЛОВЬЕВ (Россия) - 112,70
3. СТЕПАНОВА/БУКИН (Россия) - 109,48
4. Гиньяр/Фаббри (Италия) - 106,17
5. Каппеллини/Ланотте (Италия) - 105,89
6. ЗАГОРСКИ/ГУРЕЙРО (Россия) - 103,10
Итог
1. Пападакис/Сизерон (Франция) - 203,16
2. БОБРОВА/СОЛОВЬЕВ (Россия) - 187,13
3. СТЕПАНОВА/БУКИН (Россия) - 184,86
4. Каппеллини/Ланотте (Италия) - 180,65
5. Гиньяр/Фаббри (Италия) - 177,75
6. ЗАГОРСКИ/ГУРЕЙРО (Россия) - 168,45
- Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев
- Габриэла Пападакис/ Гийом Сизерон
- Александра Степанова/ Иван Букин
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Все справедливо. Пападакисы где-то там в своей лиге, а два наших дуэта и КЛ примерно равны. Степанова-Букин заметно прибавили, катание стало более матерое, неточности сведены к минимуму.
18:29