Боброва и Соловьев - серебряные призеры чемпионата Европы, Степанова и Букин - бронзовые

Французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли чемпионат Европы в танцах на льду. Пара лидировала после короткого танца и не упустила лидерство после произвольного, установив новый мировой рекорд. Второе место заняли олимпийские чемпионы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, которые после короткого танца занимали четвертое место.

Бронзу взял еще один российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин.

Москва

Чемпионат Европы

Танцы

Произвольный танец

1. Пападакис/Сизерон (Франция) - 121,87

2. БОБРОВА/СОЛОВЬЕВ (Россия) - 112,70

3. СТЕПАНОВА/БУКИН (Россия) - 109,48

4. Гиньяр/Фаббри (Италия) - 106,17

5. Каппеллини/Ланотте (Италия) - 105,89

6. ЗАГОРСКИ/ГУРЕЙРО (Россия) - 103,10

Итог

1. Пападакис/Сизерон (Франция) - 203,16

2. БОБРОВА/СОЛОВЬЕВ (Россия) - 187,13

3. СТЕПАНОВА/БУКИН (Россия) - 184,86

4. Каппеллини/Ланотте (Италия) - 180,65

5. Гиньяр/Фаббри (Италия) - 177,75

6. ЗАГОРСКИ/ГУРЕЙРО (Россия) - 168,45