Алина Загитова: "Главная соперница - я сама"

Лидер после короткой программы на проходящем в Москве чемпионате Европы Алина Загитова подвела итоги своего проката, отметив, что выполнила работу хорошо.
- Что скажете о сегодняшнем прокате?
- Я довольна, у меня все получилось, правда, есть маленькие недочеты. Но короткую программу я для себя откатала хорошо.
- Каково это - обойти на своем первом чемпионате Европы Евгению Медведеву?
- Можно, я не буду отвечать на этот вопрос? Я еще не отошла…
- На всех родные стены давят, а вас, получается, вдохновили?
- Это самый лучший опыт в моей жизни. Я впервые участвовала на таких крупных соревнованиях дома, мне очень понравилось!
- За счет чего прибавили в короткой программе по сравнению с чемпионатом России в Санкт-Петербурге?
- Работала над стабильностью.
- Вам не хватило 0,6 балла до мирового рекорда…
- Правда? Я не знала, вообще не слежу за этим.
- Кого считаете главной соперницей?
- Саму себя. (Екатерина БЕСПАЛОВА)