Алина Загитова: "Главная соперница - я сама"

Лидер после короткой программы на проходящем в Москве чемпионате Европы Алина Загитова подвела итоги своего проката, отметив, что выполнила работу хорошо.

- Что скажете о сегодняшнем прокате?

- Я довольна, у меня все получилось, правда, есть маленькие недочеты. Но короткую программу я для себя откатала хорошо.

- Каково это - обойти на своем первом чемпионате Европы Евгению Медведеву?

- Можно, я не буду отвечать на этот вопрос? Я еще не отошла…

- На всех родные стены давят, а вас, получается, вдохновили?

- Это самый лучший опыт в моей жизни. Я впервые участвовала на таких крупных соревнованиях дома, мне очень понравилось!

- За счет чего прибавили в короткой программе по сравнению с чемпионатом России в Санкт-Петербурге?

- Работала над стабильностью.

- Вам не хватило 0,6 балла до мирового рекорда…

- Правда? Я не знала, вообще не слежу за этим.

- Кого считаете главной соперницей?