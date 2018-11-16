Алена Леонова: "Загитова блестяще откаталась потому, что не было Медведевой? Алина о ней просто не думала"

Серебряный призер ЧМ-2012 по фигурному катанию Алена Леонова высказала "СЭ" свое мнение об успехе Алины Загитовой в первый день московского этапа "Гран-при". 16-летняя россиянка набрала 80,78 балла, установив мировой рекорд для коротких программ у женщин.

- Очень рада, что у нее получилось так выступить дома, - сказала Леонова. - Кажется, что в родных стенах легче, но на самом деле это не так. Для своей публики хочешь откататься очень хорошо и иногда перегораешь. Но Алине все удалось, она справилась со всеми элементами. Как правильно сказала Загитова в интервью, ей есть, куда расти, совершенству нет предела. Где-то какие-то баллы еще можно заработать, даже учитывая, что это был чистый прокат.

- Может, отсутствие Евгении Медведевой на этом этапе помогло Загитовой расслабиться?

- Не думаю, что она об этом задумывалась. Каждый человек выходит и делает свою работу, не смотрит на других. (Игорь Новиков)

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