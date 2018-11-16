Алексей Урманов: "К Загитовой вопросов нет"

Олимпийский чемпион-1994 по фигурному катанию Алексей Урманов прокомментировал "СЭ" успех Алины Загитовой в короткой программе на московском этапе "Гран-при". Сегодня 16-летняя спортсменка набрала 80,78 балла, установив мировой рекорд для коротких программа у женщин.

- Алина выступила уверенно и надежно: четко выполнила все элементы, наверное, ни у кого не возникнет вопросов к этому, - сказал Урманов. - Даже не сомневаюсь, что Загитова выиграет домашний этап и попадет в финал "Гран-при". Так и должно быть. (Иван Торопцев)

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