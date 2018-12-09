Александра Степанова: "Рассчитывали быть на несколько ступенек выше в финале Гран-при"

Российская фигуристка Александра Степанова - о выступлении в финале "Гран-при" в Ванкувере (Канада). В паре с Иваном Букиным она заняла четвертое место, набрав 196,72 балла.

- Я думаю, что мы рассчитывали здесь быть выше на несколько ступенек, прокат ритм-танца прошел очень неплохо, тренеры довольны, но мы получили "базу" (базовый уровень) за танго - это значит не сделать ничего, мы пересматривали и не можем понять, в чем дело. Поэтому нужно спросить у судей. Сегодня тоже была помарка, - цитируют Степанову "РИА Новости".

- Нужно готовиться к чемпионату России, услышать мнение судей, чтобы знать, что конкретно мы должны подправить", - добавил Букин.