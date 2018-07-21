Адвокат: "Подозреваемым в убийстве Тена может грозить пожизненное заключение"

Известный казахстанский адвокат Айман Умарова считает, что подозреваемым в убийстве фигуриста Дениса Тена может грозить пожизненное заключение.

- Сначала говорили, что было нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть. Я считаю, что это убийство с целью прикрыть другое преступление, - цитирует юриста Tengrinews.kz. - Часть 2 статьи 99 УК РК "Убийство", пункт 7 "совершенное группой лиц, возможно, по предварительному сговору" и пункт 10 "с целью сокрытия другого преступления или облегчить его совершение". Срок наказания по этой статье - от 15 до 25 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без такового

Ранее стало известно, что подозреваемые в убийстве спортсмена арестованы на два месяца.