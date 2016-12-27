Яна Егорян: "Давно тренируюсь, но многие почему-то уверены, что это фальшь, показуха"

Двукратная олимпийская чемпионка Рио Яна Егорян, признанная лучшей спортсменкой России-2016 по версии "СЭ", подчеркнула, что после Игр-2016 ее жизнь изменилась. При этом лна она отметила, что сосредоточена на спортивной карьере.

– Что изменилось в вашей жизни после олимпийских медалей?

– Теперь ко мне гораздо больше внимания. Море звонков, приглашений. Даже в кино зовут сниматься, на телевидении предлагают попробовать себя в роли ведущей. Но я ни на секунду не забываю, что моя спортивная карьера не закончена. Буду распыляться – до добра не доведет. Поэтому светские мероприятия стараюсь игнорировать, не подхожу к телефону, если незнакомый номер.

– Научились говорить "нет"?

– Не сразу. Когда прилетела из Рио, первый месяц никому не отказывала. Думала: "Неудобно – люди просят, ждут, хотят меня видеть…" Столько сил и эмоций потратила, что чувствовала себя как выжатый лимон. Поняла – нужна дистанция. Иначе в таком режиме долго не протяну.

– Бремя славы.

– Знаете, что самое неприятное? Давно тренируюсь, но многие почему-то уверены, что это фальшь, показуха, мыслями я далеко. Твердят, мол, Егорян зазвездится, уйдет в телевизор или шоу-бизнес, мы потеряем ее как спортсменку… Такие разговоры жутко напрягают. (Александр КРУЖКОВ)

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