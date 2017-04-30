Известный швейцарский альпинист Штек погиб, пытаясь покорить Эверест

Легендарный швейцарский альпинист Ули Штек погиб при попытке скоростного восхождения на Эверест. Как сообщает AFP, группа спасателей обнаружила тело 41-летнего экстремала на юго-западной участке Эвереста. Он сорвался с ледяного склона и погиб. Штек прибыл в регион в начале апреля, чтобы установить рекорд восхождения на Эверест без кислородных баллонов.

Штек известен рядом рекордов скорости восхождения на высочайшие вершины Гималаев и Альп. В 2014 году после опасного восхождения на Аннапурну он обещал, что не будет замахиваться на Эверест, поскольку "зашел слишком далеко и видел смерть".