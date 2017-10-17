Чемпионка мира по скалолазанию получила перелом копчика после конфликта с охранником в баре

Четырехкратная чемпионка мира по скалолазанию Татьяна Руйга получила серьезную травму после того, как у нее возник конфликт с охранником одного из баров Красноярска. Спортсменка на своей странице в Инстаграме опубликовала видеозапись, на которой видно, что она отталкивает мужчину, пытаясь его обойти. В результате охранник разворачивает женщину, что приводит к ее падению. У Руйги диагностирован перелом копчика со смещением.

"Результат… Перелом копчика со смещением. Адские боли до полугода, с последующей операцией по удалению копчика. Полный покой с обезболивающими средствами… Даже свою трехмесячную дочь не могу взять без помощи кого-либо", – написала Руйга.