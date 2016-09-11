В Белоруссии расследуют гибель российского всадника во время турнира

Менеджер ФКСР по троеборью Анастасия Савина сообщила, что белорусские правоохранительные органы расследуют трагическую гибель россиянина Никиты Сотскова. В ходе международного турнира в Минске 21-летний всадник упал с лошади и ударился головой о препятствие.

- Оценку произошедшему будут давать правоохранительные органы, - цитирует ТАСС Савину. - Следственные действия по факту гибели Сотскова еще ведутся. По предварительной информации, на подходе к последнему препятствию кросса лошадь совершила падение. Соответственно, произошел переворот всадника и лошади, что привело к гибели спортсмена.

Информации о том, когда тело Сотскова будет доставлено в Россию, пока нет. Она будет оглашена как только российская и белорусская федерации получат эти сведения от правоохранительных органов.