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В Белоруссии расследуют гибель российского всадника во время турнира

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Менеджер ФКСР по троеборью Анастасия Савина сообщила, что белорусские правоохранительные органы расследуют трагическую гибель россиянина Никиты Сотскова. В ходе международного турнира в Минске 21-летний всадник упал с лошади и ударился головой о препятствие.

- Оценку произошедшему будут давать правоохранительные органы, - цитирует ТАСС Савину. - Следственные действия по факту гибели Сотскова еще ведутся. По предварительной информации, на подходе к последнему препятствию кросса лошадь совершила падение. Соответственно, произошел переворот всадника и лошади, что привело к гибели спортсмена.

Информации о том, когда тело Сотскова будет доставлено в Россию, пока нет. Она будет оглашена как только российская и белорусская федерации получат эти сведения от правоохранительных органов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3612209

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