Всадник Никита Сотсков погиб в результате падения с лошади

Российский всадник Никита Сотсков скончался в возрасте 21 года в результате падения с лошади на соревнованиях в Минске, сообщает пресс-служба Федерации конного спорта России.
Участник чемпионатов Европы в составе сборной России упал с коня во время прохождения дистанции и ударился о препятствие. Работавшие на соревнованиях медики не смогли спасти жизнь российского спортсмена.
sdg3dh
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nosmoke
01:51
semenovd
Конный спорт беспощаден... Работаю с такими спортсменами, многие чудом избегают тяжелых травм... Земля пухом!
00:54
LariKo
спорт требует жертв. земля пухом
00:35
Rady
Жаль парня, прости госпожи душу его
00:17