23:59 10 сентября | КОННЫЙ СПОРТ

Всадник Никита Сотсков погиб в результате падения с лошади

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Российский всадник Никита Сотсков скончался в возрасте 21 года в результате падения с лошади на соревнованиях в Минске, сообщает пресс-служба Федерации конного спорта России.

Участник чемпионатов Европы в составе сборной России упал с коня во время прохождения дистанции и ударился о препятствие. Работавшие на соревнованиях медики не смогли спасти жизнь российского спортсмена.

Дополнительная информация

http://fksr.ru/news/2396373/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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sdg3dh

Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nosmoke

01:51

semenovd

Конный спорт беспощаден... Работаю с такими спортсменами, многие чудом избегают тяжелых травм... Земля пухом!

00:54

LariKo

спорт требует жертв. земля пухом

00:35

Rady

Жаль парня, прости госпожи душу его

00:17

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