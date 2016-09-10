Всадник Никита Сотсков погиб в результате падения с лошади

Российский всадник Никита Сотсков скончался в возрасте 21 года в результате падения с лошади на соревнованиях в Минске, сообщает пресс-служба Федерации конного спорта России.

Участник чемпионатов Европы в составе сборной России упал с коня во время прохождения дистанции и ударился о препятствие. Работавшие на соревнованиях медики не смогли спасти жизнь российского спортсмена.