15:35 | КОННЫЙ СПОРТ

Российский всадник Никита Сотсков похоронен в Ленинградской области

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Российский всадник Никита Сотсков, погибший в результате падения с лошади на международном турнире по конному троеборью в пригороде Минска, похоронен во вторник в поселке Кузьмолово (Ленинградская область), информирует "Р-Спорт".

Трагедия произошла в субботу во время международного турнира в Ратомке (Минская область). Российский троеборец упал с лошади в самом финале заезда, на предпоследнем барьере. Врачи, оказавшиеся на месте, не смогли спасти жизнь спортсмену. Никите Сотскову был 21 год. В Международной федерации конного спорта (FEI) сообщили, что "обстоятельства несчастного случая будут основательно изучены".

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20160913/1077781213.html

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