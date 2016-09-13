Российский всадник Никита Сотсков похоронен в Ленинградской области

Российский всадник Никита Сотсков, погибший в результате падения с лошади на международном турнире по конному троеборью в пригороде Минска, похоронен во вторник в поселке Кузьмолово (Ленинградская область), информирует "Р-Спорт".

Трагедия произошла в субботу во время международного турнира в Ратомке (Минская область). Российский троеборец упал с лошади в самом финале заезда, на предпоследнем барьере. Врачи, оказавшиеся на месте, не смогли спасти жизнь спортсмену. Никите Сотскову был 21 год. В Международной федерации конного спорта (FEI) сообщили, что "обстоятельства несчастного случая будут основательно изучены".