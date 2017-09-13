Вячеслав Фетисов: "ВАДА смогло разобраться с докладом Макларена"

Двукратный олимпийский чемпион, бывший член совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Вячеслав Фетисов считает, что решение международной организации закрыть дело в отношении 95 российских спортсменов, которые фигурировали в докладе независимого эксперта Ричарда Макларена, говорит о том, что агентство разобралось в сложившейся ситуации. По его мнению, это решение может позитивно повлиять на решение МОК о допуске российской делегации на Олимпиаду-2018.

- Это очень хорошая новость для всех нас. Решение говорит о том, что ВАДА сумело разобраться во всем, что происходит, - цитирует ТАСС Фетисова. - Там работают достаточно профессиональные люди, - сказал Фетисов. - Надеюсь, что наши дальнейшие взаимоотношения будут складываться таким образом, что спортсменам и тренерам это даст возможность спокойно готовиться и не думать о чем-то другом.

Сейчас есть разные слухи, и я надеюсь, что это поможет принятию объективного решения (по допуску российской делегации на Олимпиаду-2018. - Прим. "СЭ").