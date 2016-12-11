Вячеслав Фетисов: "Если есть причины, значит, медали Сочи-2014 отберут"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов отметил, что не стоит беспокоиться о медалях Олимпиады-2014, которые у российских спортсменов могут отобрать после второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена. По его словам, сейчас необходимо думать о молодых спортсменах, которые должны получить шанс выступить на предстоящих Олимпийских играх.

Ранее Ричард Макларен обвинил Россию в махинациях с допинг-пробами спортсменов. Во второй части его доклада утверждается, что в это были вовлечены более тысячи россиян в 30 видах спорта на разных турнирах. В том числе на Олимпиаде-2012 и Олимпиаде-2014.

- Здесь нужно говорить не о том, потеряем ли мы какие-то золотые медали Игр в Сочи, говорить нужно о будущем, - приводит Р-Спорт слова Фетисова. - Надо думать, как не допустить, чтобы пострадали те молодые ребята, которые сегодня готовятся и тренируются. Они должны иметь возможность выступать на мировых соревнованиях, участвовать в Олимпийских играх. Вот о чем надо думать. А медали Сочи?.. Если есть причины, значит, отберут. Нет причин – не отберут.

Надеюсь, все это серьезно не коснется спортсменов. Доклад Макларена - не основная проблема. Сейчас две комиссии созданы в МОК, которые получат материал и будут конкретно заниматься этой тематикой. Федерации будут принимать решения. Это только начало.