18:26 11 декабря | ДОПИНГ

Вячеслав Фетисов: "Если есть причины, значит, медали Сочи-2014 отберут"

Вячеслав ФЕТИСОВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Вячеслав ФЕТИСОВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов отметил, что не стоит беспокоиться о медалях Олимпиады-2014, которые у российских спортсменов могут отобрать после второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена. По его словам, сейчас необходимо думать о молодых спортсменах, которые должны получить шанс выступить на предстоящих Олимпийских играх.

Ранее Ричард Макларен обвинил Россию в махинациях с допинг-пробами спортсменов. Во второй части его доклада утверждается, что в это были вовлечены более тысячи россиян в 30 видах спорта на разных турнирах. В том числе на Олимпиаде-2012 и Олимпиаде-2014. 

- Здесь нужно говорить не о том, потеряем ли мы какие-то золотые медали Игр в Сочи, говорить нужно о будущем, - приводит Р-Спорт слова Фетисова. - Надо думать, как не допустить, чтобы пострадали те молодые ребята, которые сегодня готовятся и тренируются. Они должны иметь возможность выступать на мировых соревнованиях, участвовать в Олимпийских играх. Вот о чем надо думать. А медали Сочи?.. Если есть причины, значит, отберут. Нет причин – не отберут.

Надеюсь, все это серьезно не коснется спортсменов. Доклад Макларена - не основная проблема. Сейчас две комиссии созданы в МОК, которые получат материал и будут конкретно заниматься этой тематикой. Федерации будут принимать решения. Это только начало.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161211/1113591146.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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streletc1783

Всё хорошо прекрасная маркиза.

11:20

Gidrolog

Стадия пятая. Принятие.

21:40 11 декабря

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